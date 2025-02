L'Associació de Propietaris es reuneix amb el representant del copríncep francès, Robert Mauri

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El president i el secretari de l'Associació de Propietaris de Terres Andorranes (APTA), Josep Duró i Jordi Cerqueda, s'han reunit a les dependències del representant del copríncep francès a Andorra, Robert Mauri. Durant la trobada s'han exposat les "disfuncions" de la llei de la LOGTU, per les quals "els propietaris de terres s'han vist greument afectats". Segons s'informa al comunicat emès per l'associació, s'ha iniciat un procés pel qual participa activament en la reflexió per traslladar a les institucions la seva visió respecte a un desenvolupament sostenible a Andorra.