Una delegació del Consell General participa en la sessió d’hivern de l’OSCE-PA a Viena

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Una delegació andorrana encapçalada per Meritxell López, juntament amb Pol Bartolomé, Noemí Amador i Carles Naudi, participa avui i demà a la 24a sessió d'hivern de l'Organització per a la Seguretat i la Cooperació a Europa (OSCE-PA) que se celebra a la capital d'Àustria, Viena. La protecció dels drets i principis que regula l’Acta Final de Hèlsinki, que aquest any compleix el 50è aniversari, serà un dels eixos vertebradors de la sessió. També s’abordaran altres qüestions com la seguretat nuclear i la protecció de les infraestructures crítiques en temps de conflicte, així com els efectes de les noves tecnologies i de les xarxes socials en processos electorals.

La sessió, en la qual participen més de 200 parlamentaris d'una cinquantena de països, es tancarà divendres amb un debat sobre els reptes prioritaris de la seguretat europea i la reunió de la comissió permanent.