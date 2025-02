La defensa qüestiona la víctima de Soldeu

Publicat per Gerard E. Mur Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La defensa del presumpte violador de Soldeu en va demanar ahir, durant el segon i últim dia de la vista oral, l’absolució pel delicte d’agressió sexual que se li imputa. En la lectura de les conclusions, el lletrat va exposar que la versió de la denunciant és “fràgil” i que durant la declaració de dimarts va respondre de manera “dubitativa” les preguntes de la Fiscalia, l’acusació i la mateixa defensa. L’advocat de l’acusat va ressaltar “contradiccions” en el relat de la víctima, com ara que inicialment “va negar haver consumit tòxics” per, posteriorment, admetre haver-ne pres. El lletrat també va destacar l’actitud del seu client durant els moments posteriors als fets. Va assenyalar que l’acusat no va mostrar “cap sentiment de culpabilitat”, ja que, per exemple, no va intentar fugir del pis i va demanar a la companya de pis de la víctima què havia passat per estar en aquell estat d’alteració (la companya de pis i el noi amb qui havia passat la nit li van exigir que marxés immediatament després de la confessió de la víctima, que els va explicar que havia estat “drogada i violada”). La defensa també va recordar que l’endemà dels fets la víctima se’n va anar a esquiar, sense haver pràcticament dormit.