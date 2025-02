El decret que permetrà regular el protocol de reassignació de gènere, “imminent”

El Govern presentarà de “forma gairebé imminent” el decret que permetrà regular el protocol de reassignació de gènere. Tal com va assegurar el portaveu de Govern, Guillem Casal, ahir durant la roda de premsa posterior al consell de ministres, “en les pròximes setmanes es presentarà” el decret que detalli i expliqui quins serveis quedaran dins de la cartera del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS).

Preguntat pels vint-i-cinc casos de persones en espera de la transició de gènere que hi ha en l’actualitat i que va anunciar ahir l’associació Diversand, Casal va apuntar que és “una situació de la qual és coneixedor el ministeri de Salut”, ja que “estem treballant de manera conjunta amb Diversand i el Col·legi Oficial de Metges d’Andorra”.

La portaveu de l’entitat LGTBI, Isabella Vargas, va explicar dimarts passat en declaracions al Diari que havien “mantingut unes quantes reunions amb Salut” i que els havien transmès la seva preocupació. Segons va explicar, a l’associació se li va “presentar un últim esborrany durant el mes de desembre” i “del que portem d’any encara no hem rebut més notícies del ministeri”. Des que l’any 2022 la reassignació de gènere va entrar en la cartera de serveis del SAAS, el Govern disposava d’un termini de sis mesos per donar forma a la regulació. “L’únic que esperem ara és que es publiqui com més aviat millor i de la manera més detallada possible”, va declarar.

“Hem estat treballant de manera conjunta amb Diversand i el Col·legi oficial de Metges”

Guillem Casal, Portaveu de Govern





De la mateixa manera, Vargas va destacar que durant les reunions amb Salut es va aconseguir que “no sigui obligatori que un psicòleg hagi de determinar si ets apte o no ho ets per poder fer la transició”. “Em podeu creure quan dic que una persona trans, abans d’anar al metge, ja ha fet totes les reflexions pertinents per saber què és el que vol fer amb el seu cos. Que un psicòleg hagi de corroborar o no el teu posicionament pot crear molta disfòria, sobretot en edats com l’adolescència”, relata. La portaveu va assegurar que en un dels últims textos presentats s’indicava que les hormones només es podrien receptar a partir dels 16 anys. Vargas va anunciar que hi ha altres elements que ja se sap segur que no estaran coberts en la cartera de serveis, com ara el bloquejador puberal.

MÉS TEMES

HABITATGE DIGNE

Casal va demanar a Habitatge Digne que no abandoni la via del diàleg, independentment de les mesures de pressió.

CENTRE DIGITAL

Aprovada la creació d’un centre de benestar i competències digitals per al ciutadà, que s’ubicarà a l’edifici Node.

SALUT HUMANA

Aprovada la creació d’una comissió per promoure i protegir la salut humana, animal i mediambiental.

BEQUES

L’executiu destinarà 10.000 euros al programa d’estades de creació a l’estranger.

EXIMIDES D'AUDITORIA LES EMPRESES DE "MOLT BAIX RISC" El Govern modificia el reglament de la Llei de lluita contra el blanqueig de diners per eximir de l’auditoria externa empreses “de molt baix risc”. Tal com va explicar el portaveu del Govern, Guillem Casal, ahir durant la roda de premsa posterior al consell de ministres, seran les autoritats pertinents “les que encara hauran de ponderar” quins són aquests establiments que tenen “un petit volum de negoci”, però l’objectiu de la modificació és que “no hagin de fer-se càrrec d’aquest tràmit feixuc i costós cada any”, sinó “que el puguin presentar de manera més espaiada en el temps”.



Els establiments hauran de complir els requisits que s’establiran mitjançant un comunicat tècnic, que farà públic la unitat d’intel·ligència financera d’Andorra (Uifand), en el qual també es determinarà el procediment i els terminis per a la sol·licitud de l’exempció. Aquesta exempció es podrà concedir per a l’exercici sol·licitat i, per norma general, fins a un màxim de tres anys consecutius. Segons el portaveu del Govern, “el termini màxim podrà modificar-se en determinats supòsits, tenint en compte els factors de risc analitzats”.