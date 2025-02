Corts examinarà l’actuació dels exmembres del CSJ

La causa per prevaricació que es va obrir contra Enric Casadevall quan ocupava el càrrec de president del Consell Superior de la Justícia (CSJ) s’estén a la resta d’integrants de l’entitat. Casadevall estava acompanyat per Joan Cabeza, Olga Adellach, Clàudia Arias i Mari Carmen Torres, i tots ells podrien ser considerats implicats en el procés perquè la Batllia considera que la contractació irregular d’una empleada va ser aprovada per tots els membres del màxim organisme de la Justícia a proposta del president. La possible implicació en el procés per prevaricació d’Olga Adellach fa que la causa hagi passat al Tribunal de Corts, perquè l’exministra d’Agricultura i Medi Ambient continua sent membre del CSJ i això fa que tingui protecció com a aforada.

Enric Casadevall va ser processat per prevaricació el novembre del 2024 per la contractació d’una treballadora per a l’arxiu el 2020 tot i que no havia aconseguit la puntuació necessària per accedir al lloc de feina. En el plec de bases s’especificava que si no s’assolia un cinc la candidata quedava descartada. En la primera prova va obtenir un 4,5, però el comitè tècnic de selecció va proposar als membres del CSJ la contractació i aquests ho van ratificar. En la causa també va ser processada qui era en el moment dels fets secretària general del CSJ, Marta Torres, i dos empleats més de l’entitat. El nombre de processats es podria ampliar ara si s’aplica l’argumentació de la Batllia entenent que hi ha implicació de tot el ple del Consell Superior per haver nomenat la funcionària. Casadevall la va escollir per al lloc vacant tot i saber que no complia els requisits. De fet, era l’única aspirant, però en el plec de bases es deixava clar que si no se superava la primera prova se l’havia de descartar. L’expresident del CSJ va justificar la contractació per la falta de personal durant la greu pandèmia de la covid-19.

Va ser el Tribunal de Comptes qui en el seu informe del 2020 va exposar que hi havia una irregularitat en aquesta contractació, encara que no va veure responsabilitat penal. El fiscal general en aquell moment, Alfons Alberca, va interposar una denúncia a la batlle per presumpta prevaricació de Casadevall. El Tribunal de Corts jutjarà és si els exmembres del CSJ van ratificar la contractació tot i conèixer el resultat dels exàmens. Casadevall va rebutjar acollir-se al judici ràpid per mitjà d’una ordenança penal.