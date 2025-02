El Consell es desvincula de l’Assemblea de la Mediterrània

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Una delegació del Consell General inicia a partir d’avui els tràmits per cursar la baixa de l’Assemblea Parlamentària de la Mediterrània, donant resposta a l’acord pres a la junta de presidents del 9 de desembre passat. Segons va informar el Consell en un comunicat, el reglament de l’assemblea estableix que el procés durarà uns dos anys. La decisió s’ha pres després d’anys de qüestionar la transcendència de la participació andorrana.

Avui i demà se celebra a Roma la 19a sessió plenària de l’organisme i comptarà amb la participació d’una delegació del Consell General encapçalada per Pere Marsenyach i integrada per Meritxell Alcobé, Judith Casal i Marc Monteagudo. La delegació andorrana participarà en una reunió del Bureau de l’APM per presentar oficialment la baixa com a membre de ple dret d’aquest organisme.

El Consell General va esdevenir membre de ple dret de l’Assemblea Parlamentària de la Mediterrània el 28 d’octubre del 2010 i des de llavors, segons afegia el comunicat, sempre ha participat en els treballs i les resolucions adoptades en aquest fòrum parlamentari centrat a estimular el diàleg i la comprensió entre els estats de la regió Mediterrània i del Golf Pèrsic. Però, des de la VI legislatura, entre el 2011 i el 2015, s’ha qüestionat la participació en aquesta organització atès el poc impacte dels temes tractats en els afers interns andorrans. Finalment, el 9 de desembre passat se’n va acordar la desvinculació.