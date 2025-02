Concòrdia aprova que els afiliats en situació de vulnerabilitat no paguin la quota anual

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

L'assemblea de Concòrdia, celebrada ahir al vespre, va aprovar una excepció perquè les persones afiliades que es trobin en situació de vulnerabilitat puguin quedar exemptes del pagament de la quota anual, prèvia aprovació del comitè executiu. L'assemblea, on van prendre part una trentena de persones, també va aprovar el pressupost del 2025 per unanimitat i la modificació d'alguns articles dels estatuts del partit. La copresidenta de Concòrdia, Núria Segués, ha explicat que s’han adaptat al llenguatge inclusiu, seguint el que marca la Llei per a l’aplicació efectiva del dret a la igualtat de tracte i d’oportunitats i a la no discriminació entre dones i homes, així com que la persona que ocupi el càrrec de tresorer també sigui administrador, que fins ara havia de ser una persona externa al comitè executiu. "L’objectiu és no duplicar dos càrrecs amb funcions molt similars", diu el partit.