El comitè d’empresa del SAAS fa efectiva la dimissió

Els membres del comitè d’empresa del SAAS van presentar ahir la dimissió conjunta i irrevocable, tal com van comunicar a l’assemblea de l’11 de febrer passat. La decisió està motivada per la “falta d’avanços en les negociacions del conveni, les ingerències externes, la manca de transparència i els desacords amb la direcció de l’empresa”.

A la carta, els representants dels treballadors destaquen que aquesta situació es veu agreujada per un “desfasat encaix jurídic” i qüestions sobre la legitimitat i l’equitat dels processos de negociació. Amb aquesta dimissió, el comitè pretén forçar unes noves eleccions que permetin al personal del SAAS manifestar la seva voluntat “de manera lliure i sense coaccions”.

Els membres dimissionaris animen els seus companys a participar en aquestes eleccions i a triar un nou comitè que mantingui l’esperit de lluita i reivindicació. “Creiem sincerament que aquesta serà l’única manera d’aconseguir progressar i millorar les nostres condicions laborals”, afirmen.

Entre els dimissionaris hi ha representants de l’USdA, com ara Gemma Pujal, Francisco Hidalgo i Sònia Gallego, així com altres membres com, per exemple, Anna Nerín i Juan José López. La decisió posa en relleu les tensions internes dins de l’empresa i obre un nou capítol en les relacions laborals de la parapública que gestiona l’hospital.