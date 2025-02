Andorra signa amb el Regne Unit un conveni de no doble imposició

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Andorra ha signat un nou conveni de no doble imposició amb el Regne Unit, en el marc d'una trobada bilateral amb el secretari d'Estat d'Hisenda anglès, James Murray amb la secretària d'Estat del Principat, Noëlia Souque. L'objectiu de l'acord és eliminar la doble imposició en matèria d'impostos sobre la renda i sobre el patrimoni, per prevenir l'evasió i l'elusió fiscal entre ambdós països. Amb aquest CDI, ja són 21 en els que Andorra té signats amb altres països com Espanya, França, Liechtenstein, Malta, Portugal, Xipre, San Marino i Hongria, entre d'altres.