Andorra i els Estats Units celebren 30 anys de relacions diplomàtiques que es van iniciar el 21 de febrer de 1995. Amb motiu de l'efemèride, ahir al vespre es va celebrar una recepció oficial a la sala d’exposicions del Govern que acull una mostra fotogràfica de l’estatunidenca Vivian Maier, durant la qual la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, va evidenciar les excel·lents relacions bilaterals i com en tres dècades s’han reforçat els àmbits com la cooperació en matèria d’educació, emprenedoria, salut i seguretat.

Durant avui el matí, la ministra Tor ha mantingut una reunió de treball amb l’encarregada de negocis dels Estats Units, Rian Harris, on han coincidit que la cooperació més intensa en aquest temps ha estat en l’àmbit educatiu per afavorir la mobilitat internacional dels joves i els intercanvis culturals. El programa de beques Fulbright, iniciat fa 25 anys, ha permès que 20 estudiants andorrans hagin obtingut una beca d’estudis, i que 97 nord-americans hagin vingut a treballar al Principat com a auxiliars de conversa. Així mateix, 121 andorrans han participat en els diferents programes del BridgeUSA que comporten noves oportunitats per estudiar a escoles secundàries, universitats i institucions de recerca dels Estats Units.

La ministra també ha agraït als Estats Units el suport que van brindar en el procés d’adhesió d’Andorra al Fons Monetari Internacional, així com el memoràndum signat ahir respecte a la ciberseguretat.