La policia francesa dobla els decomisos de tabac i alcohol

Les autoritats franceses han reforçat els controls contra el tràfic transfronterer a l’Arieja, fet que ha provocat un increment notable de les confiscacions de tabac, alcohol i diners en efectiu durant el 2024. Dilluns, el prefecte d’Arieja, Simon Bertoux, i el fiscal Olivier Mouysset, acompanyats per representants de la gendarmeria i duanes franceses, així com per l’ambaixador de França a Andorra, Jean-Claude Tribolet, van participar en un operatiu de control conjunt a Tarascó.