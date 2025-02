Només un 2% de les dones disposen del carnet per conduir autobusos o camions

Publicat per Daniel Muñoz Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Les dones representen només l’1,8% de les persones que tenen el carnet d’autobús al Principat i l’1,7% de les que tenen el de camió pesant. Una dada que va donar fa uns dies el departament d’Estadística i que confirmen les autoescoles consultades pel Diari. “Entre dones que estan preparant-se la part teòrica i les que estan esperant per fer els exàmens pràctics, tindrem un total de set estudiants”, expliquen des d’una cèntrica autoescola d’Andorra la Vella. Segons manifesten, d’aquestes xifres tres s’estan preparant per examinar-se del carnet de l’autobús, “però la majoria estan interessades en el de camió per la convocatòria del cos de bombers”, on “et demanen aquesta titulació”. Una tendència que, segons expliquen des d’un dels centres formatius d’Encamp, “està canviant”. “Des de fa un any hem notat un augment significatiu, tant en la quantitat de persones que volen examinar-se com en les que s’acosten demanant informació”, relaten.