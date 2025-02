MoraBanc ofereix Bizum per a empreses a la seva app

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

MoraBanc és el primer banc d’Andorra que ofereix el servei de Bizum a empreses i professionals integrat a l’app del banc i sense necessitat de cap terminal de pagament addicional, informa el banc. Els usuaris del Bizum Pro Empreses de MoraBanc podran rebre pagaments de manera ràpida, utilitzant només el número de telèfon del client. Els pagaments es processen en temps real i s’ingressen directament al compte del negoci. Les funcionalitats del nou servei per a Empreses de Bizum inclouen la possibilitat de fer devolucions i consultar l’historial d’operacions. Per accedir a la nova funcionalitat, cal ser client de MoraBanc. A l’App del banc apareix un destacat on es pot fer la demanda per donar d’alta Bizum Pro Empreses, informa MoraBanc.

Xavier Riestra, director de Negoci de MoraBanc apunta que "sempre treballem per oferir solucions que aportin valor a empreses i professionals. Ara, afegim una nova opció de cobrament, Bizum Pro Empreses, a altres propostes de MoraBanc com són el Pla de Negocis, les formacions en banca digital, o una oficina dedicada exclusivament a Negocis."