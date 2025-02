L'executiu destinarà 10.000 euros en beques d'estades a l'estranger

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

L'executiu destinarà 10.000 euros per al programa de beques d'estades de creació a l'estranger. Així s'ha fet públic durant la roda de premsa posterior al consell de ministres, on s'ha anunciat l'obertura de la convocatòria per presentar les sol·licituds. Aquests ajuts van dirigits als creadors de qualsevol disciplina artística i creativa que vulguin fer una estada en una residència de creació a l'estranger, amb l'objectiu d'impulsar les seves carreres.

Les persones sol·licitants hauran de presentar la proposta de residència i les despeses associades, que seran diferents depenent de cada candidatura, per la qual cosa "el nombre de beques atorgades en aquesta convocatòria dependrà dels imports sol·licitats". L'import màxim que es pot sol·licitar és de 3.300 euros. La data límit per presentar les candidatures és el 30 de setembre d'enguany.

Convocatòria de la Prova Oficial de Batxillerat

La Prova Oficial de Batxillerat 2025 ja té data d'inici. Les proves tindran lloc del 22 de març al 16 d'abril del 2025, al Centre d'exàmens de Sant Julià de Lòria, mentre que les proves orals de català, castellà, francès i anglès es faran a l'Escola Andorrana de segona ensenyança de Santa Coloma.

El període d'inscripció per realitzar la prova serà entre el 4 i 6 de març, ambdós inclosos, a l'Escola Andorrana de Batxillerat per als candidats presencials. Els candidats lliures ho hauran de fer "a hores convingudes" trucant al 746514.

Nous bàtxelors de ciència de dades i enginyeria

La Unipro Universitat Digital Europea oferirà dos nous bàtxelors en ciència de dades i en enginyeria d'organització industrial, després que Govern hagi donat llum verda als dos decrets pels quals s'aproven els plans d'estudi respectius. S'impartiran virtualment i tenen una durada de tres cursos acadèmics, amb una càrrega de treball de 180 crèdits europeus.