Creada la comissió per protegir la salut humana, animal i mediambiental

El Govern ha aprovat la creació de la comissió interministerial 'Una sola salut' per promoure i protegir la salut humana, animal i mediambiental davant un context de canvi climàtic i de canvis relacionals entre les persones, els animals i el medi ambient. Així ho ha explicat aquesta tarda el ministre Portaveu, Guillem Casal, mencionant que l'objectiu és abordar la prevenció i la vigilància davant les situacions de risc que poden comprometre la biodiversitat, l'entorn, la salut animal i la salut pública. En la comissió s'integren representants polítics i tècnics dels ministeris competents que s'organitzen en quatre principals grups de treball transversal entre els quals es troben la lluita contra la resistència als antibiòtics, la vigilància i control de les malalties animals o l'evolució dels impactes sobre la salut derivats de l'evolució climàtica i dels riscos associats. La creació d’aquesta comissió també respon a les recomanacions de diferents organitzacions internacionals com l'Organització Mundial de la Salut (OMS).

Aprovat el finançament total de diversos medicaments

Els medicaments amb fenilbutirat de glicerol i fenilbutirat de sodi passaran a tenir el finançament total cobert per la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS). Així ho ha aprovat el Govern amb la modificació del Reglament que regula les condicions per al finançament públic de medicaments d'alta complexitat. En concret, està indicat com a tractament per als pacients que no es poden tractar només amb restricció de les proteïnes alimentàries i/o suplementació d'aminoàcids. El cost total del tractament oscil·la entre els 21.009 i els 29.045 euros, segons el tipus de fenilbutirat que es prescriu, informa Govern.