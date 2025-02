Controls de la policia per la formació dels nous agents

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La policia està duent a terme diversos controls al conjunt de les carreteres del país per formar als nous agents, segons informa el cos de seguretat. Aquestes formacions s'estan fent fa dies, apunta la policia, i estan destinades als agents nouvinguts al cos, on poden conèixer com és dur a terme un control de carretera o bé com es fan certs dispositius especials. Per aquests motius, és més comú trobar-se controls a les carreteres del Principat aquests dies, així com més policies de servei.