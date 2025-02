El Consell General inicia els tràmits per sortir de l'Assemblea Parlamentària de la Mediterrània

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Una delegació del Consell General iniciarà, a partir de demà, els tràmits per cursar la baixa de l'Assemblea Parlamentària de la Mediterrània, tal com es va acordar en la Junta de Presidents del passat 9 de desembre del 2024. El procés s'allargarà dos anys segons estableix el reglament de l'assemblea. Dijous i divendres se celebra a Roma la 19a sessió plenària de l'organisme, on es tractaran temes com l'aprovació dels comptes i del pressupost per a l'exercici 2025-2026 i el debat i la votació de sis projectes de resolució sobre temes com les amenaces terroristes o el canvi climàtic.

El Consell General va esdevenir membre de ple dret de l'Assemblea Parlamentària de la Mediterrània el 28 d'octubre del 2010 i des de llavors sempre ha participat en els treballs i les resolucions adoptades en aquest fòrum parlamentari centrat a estimular el diàleg i la comprensió entre els estats de la regió Mediterrània i del Golf Pèrsic. Però, des de la VI legislatura, entre el 2011 i el 2015, s’ha qüestionat la participació en aquesta organització atès el poc impacte dels temes tractats en els afers interns andorrans. Aquest fet va propiciar que el passat 9 de desembre s'aprovés presentar oficialment la baixa com a membre de ple dret de l'organisme.