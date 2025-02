Casa de la Vall es podrà visitar de forma gratuïta durant el mes de març

Publicat per Agències Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Casa de la Vall es podrà visitar de manera gratuïta durant el mes de març. Serà una acció que servirà, simbòlicament, per acomiadar aquestes visites abans de la reforma de què serà objecte el monument, on no s’havien fet obres importants des del 1962. Així, tal com ha explicat el síndic general, Carles Ensenyat, el tancament per fer-hi els treballs s’allargarà fins al desembre i s’hi farà una “millora molt substancial” de les instal·lacions, tal com ja s’ha explicat. Per aquest motiu, s’ha decidit obrir portes al monument perquè tothom el pugui visitar gratis fins al 31 de març, i també perquè es pugui gaudir de la mostra d’artistes andorrans que conformen el fons d’art del Consell General. Es tracta d’una mostra especial, ja que aquest fons només es pot visitar dos cops l’any i és la primera vegada que s’agrupen les obres en una única mostra.