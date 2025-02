Acusat i víctima discrepen si la presumpta violació es va fer sota l’efecte de drogues

El Tribunal de Corts va iniciar ahir la vista oral del judici obert contra l’acusat de violar una jove a Soldeu el 2023. El Ministeri Fiscal demana una pena de deu anys de presó. L’inculpat i la víctima van declarar al matí, però ella ho va fer a porta tancada. Tots dos es van conèixer, de nit, en un bar de Soldeu el desembre del 2023. Les dues parts discrepen sobre l’estat en què va quedar la jove després d’haver consumit alcohol i èxtasi. Les versions contràries van difondre dubtes sobre la predisposició de la denunciant a prendre estupefaents. En aquest sentit, l’acusat va sostenir que la víctima sempre va estar conscient durant la relació sexual que van mantenir al pis on s’allotjava ella. En la seva declaració a la policia, però, la denunciant, d’origen irlandès i resident al Principat en aquell moment (treballava de cambrera), va exposar que l’acusat, temporer uruguaià, la va violar aprofitant que ella es trobava en un estat madur d’inconsciència (ell va oferir-li èxtasi al local, proposició que la víctima va acceptar, segons la versió del processat). La víctima, en el seu moment, també va detallar actes violents (com ara la introducció d’un vibrador a la boca sense consentiment) que ell ahir va negar. La Fiscalia, però, va recordar que l’informe forense registra un cop al cap i un altre a la cella. Ell va retreure a la víctima una “falsa acusació”. L’acusat, a més, va reiterar que mai va percebre un gest o una paraula d’ella en què demanés finalitzar el coit: “Si m’hagués dit que parés, hauria parat.”

L’advocada de la jove va reconèixer que la víctima, “després de gairebé un any i mig”, està “psicològicament enfonsada” i que durant la seva declaració al tribunal no hi va haver “cap sorpresa”. Així, el relat exposat a la policia es va mantenir íntegre ahir. A banda, l’acusació va presentar un informe psicològic redactat per la psicoterapeuta que tracta la víctima a Irlanda. L’informe determina que “l’impacte de l’agressió” ha causat un quadre d’estrès posttraumàtic. La víctima pateix “ansietat i depressió” i manté un “comportament d’evitació”. Alguns dels símptomes per poder deduir el diagnòstic són “malsons, adormiment i flashbacks”. L’informe també parla d’una “experiència greu i traumàtica”.

A la tarda, la vista va continuar amb la declaració dels principals testimonis (amistats de la denunciant i de l’acusat). Les versions de més pes van ser les dels amics de la víctima, que van ser els que la van atendre al pis que compartien després de la presumpta agressió. La primera testimoni, excompanya de feina de la víctima, va relatar que, en sortir de treballar, totes dues van anar a fer un beure al bar on l’acusat va conèixer la jove. La companya, però, va dir que durant l’estona que va passar al local anava beguda i no podia recordar amb claredat la vetllada. Recordava amb més precisió el que va passar a l’apartament: “Me’n vaig anar a dormir d’hora perquè l’endemà treballava. De matinada, la S. em va despertar. Va entrar a l’habitació plorant, molt atabalada. Em deia que se sentia drogada i violada.” També va confessar-li que s’havia despertat “amb els dits d’ell a la boca, amb èxtasi, mentre la penetrava”. Després de la irrupció de la denunciant, l’amiga, que dormia amb l’altre testimoni (un noi amb qui la víctima havia mantingut relacions anteriorment), va anar a l’habitació d’ella per expulsar l’inculpat del pis, que “no va dir res” i tampoc es va mostrar agressiu: “Semblava molt confós, absent.” Abans, però, de l’actuació de l’amiga, qui va anar a buscar l’acusat va ser el company, que també va exigir-li que marxés. La nit dels fets, la víctima no va quedar-se a l’apartament i se’n va anar a dormir a casa d’unes amigues que vivien a prop.

Un detall que va recuperar l’acusació durant les declaracions és el del vidre trencat de la taula del menjador. Els dos testimonis van acceptar que el moble no havia estat malmès prèviament a aquella nit, però només ell va sentir soroll de trencadissa i va recordar, també, que es va despertar amb l’arribada de l’acusat i la víctima, a qui va sentir riure.

ELS FETS

LA TROBADA AL BAR

La víctima i l’inculpat es van conèixer en un bar la mateixa nit en què es va cometre la presumpta violació.

L’AGRESSIÓ DENUNCIADA

Els fets jutjats van succeir al pis d’ella, que relata que va ser sotmesa als efectes de les drogues per poder ser agredida.

LA REACCIÓ POSTERIOR

La jove va demanar auxili als companys de pis, que la recorden “plorant molt”.