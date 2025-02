Ferida lleu en un accident a la Bartra

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Un cotxe ha topat amb un fanal a la benzinera de la Bartra, segons ha informat el cos de bombers, que ha rebut l'avís al voltant de les 10:30 hores. Fins al lloc dels fets s'han desplaçat dues dotacions, per netejar la via, juntament amb un camió d'excarceració per si fes falta i una ambulància, amb sis efectius. La conductora del vehicle, una dona de 43 anys, ha resultat ferida lleu, "amb una petita rascada", i no ha calgut traslladar-la a l'hospital.

El carrer Prat de la Creu número 14 d'Andorra la Vella ha estat el lloc d'un altre accident que ha tingut lloc prop de tres quarts de vuit del matí i on s'han vist implicats dos turismes amb matrícula andorrana. En la topada, el conductor d'un dels dos vehicles, un home de 44 anys, ha resultat ferit lleu i ha hagut de ser traslladat a l'hospital, on al cap de poca estona ha estat donat d'alta, segons ha informat el centre.