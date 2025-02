Transport, aliments i begudes no alcohòliques alcen l’IPC fins al 2,7%

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La variació anual de l’índex de preus de consum corresponent al mes de gener s’ha fixat, tal com es va saber ahir, en el 2,7%, una xifra lleugerament superior a la registrada durant el desembre, quan es va tancar l’any amb un IPC del 2,6%. Segons el departament d’Estadística, els principals grups que han fet augmentar la inflació han estat, d’una banda, el dels aliments i les begudes no alcohòliques, que puja un punt (fins al 2,1%) a causa de l’increment dels preus dels llegums, les verdures i el peix. D’altra banda, s’enfila quatre dècimes el grup del transport (fins a l’1,6%) per la pujada dels preus dels carburants i els lubricants. El principal grup que ha fet disminuir la inflació ha estat el de l’habitatge, l’aigua, el gas, l’electricitat i altres combustibles, que presenta una disminució de cinc dècimes (fins al 3,6%) degut, principalment, al fet que els preus de l’electricitat han pujat aquest mes menys que el mateix període de l’any passat, segons va apuntar Estadística.