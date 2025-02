Presentació a Andorra de l’oli novell de la denominació Terra Alta

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La denominació d’origen protegida Terra Alta presentarà a Andorra l’oli novell de la darrera collita, en un esdeveniment que, sota el nom Gastroli, comptarà amb els xefs Carles Flinch, José Antonio Guillermo, Rodrigo Martínez i Jordi Grau. La denominació d’origen protegida vol fer una crida als restauradors i hostalers d’Andorra la Vella per a incorporar aquest producte singular a les seves cartes i ofertes gastronòmiques, aprofitant que Catalunya és nomenada regió mundial de la gastronomia el 2025. La presentació serà dilluns 24 de febrer al restaurant Can Manel i està oberta a professionals de la restauració i distribuïdors alimentaris. El programa de l’esdeveniment inclou dues parts. La primera més tècnica amb una presentació de la DOP. La segona part consistirà en un showcooking i degustació en què els xefs dels restaurants Can Manel, Odetti, Beç i Ibaya prepararan plats amb producte d’Andorra i l’oli.