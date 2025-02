La policia deté un home per donar un cop de puny a la cara a la parella

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Un home de quaranta anys va ser detingut, la matinada de dissabte, per haver donat presumptament un cop de puny a la cara a la seva parella. L’agressió va tenir lloc a Canillo. L’arrestat va provocar una ferida sagnant al llavi inferior de l’agredida. La policia va rebre un avís per una discussió de parella i quan els agents es van personar al lloc dels fets van detenir l’home com a presumpte autor d’un delicte de violència de gènere i contra la integritat física i moral. Un altre arrest per agressió es va dur a terme la nit de divendres a Arinsal, on la policia va haver d’intervenir en una disputa de parella en què els dos implicats es van agredir mútuament, presentant esgarrapades a la cara. L’home, de 46 anys, i la dona, de 45 anys, eren dos turistes.

Els agents de circulació del Pas de la Casa van controlar el cap de setmana un conductor de 46 anys que circulava amb els llums apagats i contra direcció per un carrer del poble. La prova d’alcoholèmia va registrar una taxa positiva d’1,56 g/l. Un altre conductor va ser observat la matinada de diumenge comenten una infracció de circulació a Andorra la Vella. La policia el va aturar i l’home, de 21 anys, va marcar una taxa d’1,27 g/l. Durant el cap de setmana, els agents també van controlar quatre persones per possessió de cocaïna i èxtasi.