Miquel del Pozo ensenya la correlació entre la música i l'art a través del Louvre

La Temporada MoraBanc - Andorra la Vella ha acollit aquest dimarts la conferència de Miquel del Pozo 'Escoltar la pintura. Un passeig musical pel Musée du Louvre', la que ha estat tota una exploració de la pintura a través de la música. El ponent ha convidat així el públic a poder endinsar-se en les obres del museu francès i algunes peces sonores com l'Al·leluia. S'ha ofert una altra visió de dues disciplines artístiques que, si bé pot semblar que no tinguin relació a primera vista, poden tenir moltes coses en comú com enriquir la comprensió de les obres d'art o crear nous camins per gaudir-les.