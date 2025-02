Les mobilitzacions contra els lloguers són "inevitables"

Publicat per Joan Ramon Baiges Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Les protestes per la crisi de l’habitatge a Andorra seran inevitables. Així ho ha afirmat la portaveu de la Coordinadora per l’Habitatge Digne, Rebeca Bonache, després d’analitzar els resultats d’una enquesta que reflecteix un ampli suport ciutadà a mobilitzacions continuades fins a aconseguir mesures concretes. El col·lectiu considera que el Govern no ha respost amb prou contundència a les demandes de regulació del mercat immobiliari i preveu una assemblea el pròxim 6 de març per definir els següents passos.

Segons Bonache, l’objectiu principal és exigir una regulació efectiva dels preus del lloguer i la venda de pisos, adaptant-los a la realitat salarial. També reclamen una ampliació del parc públic d’habitatge, que consideren “insuficient” per la demanda existent. “Hi ha molta més gent necessitada que pisos disponibles, i això deixa moltes persones sense opcions reals”, ha denunciat.

L’assemblea prevista té com a punt central la llei òmnibus i la seva incidència en la crisi de l’habitatge. Bonache ha expressat el malestar del col·lectiu davant les modificacions introduïdes, ja que consideren que moltes de les seves propostes han estat ignorades. “Les esmenes que vam proposar han quedat en gran part descartades. Només s’ha inclòs la sanció als propietaris, però la indemnització per als llogaters afectats ha quedat fora, deixant-los desemparats”, ha lamentat.

Pel que fa a les accions de protesta, la portaveu ha detallat que les opcions més valorades per l’assemblea inclouen mobilitzacions continuades, talls de carreteres, activitats culturals reivindicatives i fins i tot una vaga de lloguers. “La proposta que està guanyant més força és la de mantenir mobilitzacions de manera sostinguda fins que s’aconsegueixin compromisos ferms”, ha afirmat. Tot i així, ha aclarit que la Coordinadora no pot impulsar una vaga general, ja que aquesta és competència dels sindicats de treballadors, però ha mostrat el suport del col·lectiu si aquesta opció es planteja.

L’expectativa de la Coordinadora per l’assemblea és sumar més afectats i construir un full de ruta clar per pressionar el Govern. “Volem que la gent exposi els seus problemes i definir junts quines són les millors estratègies per aconseguir resultats”, ha conclòs Bonache.