L’antiguitat mitjana dels automòbils a Andorra és de setze anys

El parc automobilístic continua envellint-se i augmentant en nombre de vehicles per habitant. Segons les dades publicades pel departament d’Estadística, a final del 2024 hi havia registrats 101.123 vehicles, un increment del 3% respecte a l’any anterior. Malgrat aquest creixement, l’antiguitat mitjana dels vehicles ha continuat la tendència a l’alça, situant-se en els 16 anys, fet que posa en relleu la necessitat de renovar el parc mòbil.

L’elevada edat del parc automobilístic evidencia la dificultat de renovació del parc mòbil, un factor que pot tenir implicacions en termes de seguretat viària i impacte ambiental. En aquest sentit, gairebé un terç dels turismes tenen més de 20 anys, mentre que els vehicles d’entre deu i vint anys han disminuït respecte de l’any anterior. Això mostra una retenció dels vehicles més antics en circulació, amb possibles conseqüències pel que fa a emissions i manteniment.

Paral·lelament, la taxa de motorització d’Andorra es manté a nivells molt elevats. A final del 2024 es registraven 1.161 vehicles per cada 1.000 habitants, dels quals 783 eren turismes i 219, motocicletes o ciclomotors. Aquestes xifres confirmen la dependència del vehicle privat al país i plantegen reptes en matèria de mobilitat sostenible i ordenació del trànsit, especialment en zones urbanes.

Pel que fa a les energies, el parc continua dominat pels motors de combustió interna, tot i que els vehicles elèctrics guanyen presència progressivament. Els cotxes 100% elèctrics representen ja l’1,1% del total, després d’un increment del 20,6% en un any. Els híbrids, per la seva banda, han registrat un creixement encara més destacat (+32,1%), superant els 3.800 vehicles. Tot i aquest augment, les alternatives sostenibles continuen sent minoritàries en el conjunt del parc.

L’informe també recull dades sobre la distribució de les marques més populars al país. Volkswagen es manté com la firma amb més presència, seguida de Mercedes-Benz i BMW. En el rànquing del 2024, Suzuki ha superat Peugeot i s’ha col·locat entre les deu primeres.

Les dades reflecteixen la dualitat del parc automobilístic: mentre augmenta el nombre de vehicles i es consolida la presència d’alternatives més sostenibles, la seva antiguitat segueix creixent. Aquesta situació posa sobre la taula la necessitat de mesures per incentivar la renovació del parc mòbil.

L'ANY CLOU AMB 56.332 CONDUCTORS, EL 3% MÉS QUE EL 2023 El nombre de persones amb permís de conduir a Andorra continua creixent. Segons les dades del departament d’Estadística, a final del 2024 hi havia 56.332 conductors registrats, un 2,7% més que l’any anterior. L’increment més destacat es dona entre els majors de 60 anys, amb 668 permisos més (+5,3%), mentre que el grup de 40 a 49 anys ha disminuït en 90 persones.



Pel que fa a la distribució per sexes, els homes continuen sent majoria, amb un 57,4% dels permisos, mentre que les dones representen el 42,6%. El nombre de dones conductores ha augmentat un 2,1% el darrer any, mentre que el d’homes ho ha fet un 3,1%.



La categoria de permís més comuna és la B, amb 57.183 conductors (+3,1% respecte al 2023), seguida de l’AM i l’A1, destinades a ciclomotors i motocicletes de petita cilindrada. El nombre total de categories vigents ha arribat a 206.911, amb una variació del 0,9% respecte a l’any anterior.



En total, tres de cada quatre adults tenen permís de conduir, xifra que arriba al 82,7% en homes i al 66,5% en dones.



Durant el 2024 s’han expedit 3.285 nous permisos, un 5,4% més que l’any anterior, destacant els de la categoria B, amb 1.034 nous carnets. També han augmentat els permisos de les categories A1 i A2, destinats a motocicletes, amb increments del 24,1% i el 33,2%, respectivament.