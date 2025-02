Josep-Lluís Serrano Pentinat sensibilitza sobre la importància de compartir

Publicat per Agències Escaldes Verificat per Creat: Actualitzat:

Més de 730 milions de persones són sensibles a passar fam i més de 1.200 milions viuen per sota del llindar de pobresa. Són dades que ha facilitat el bisbe coadjutor de la Seu d'Urgell, Josep Lluís Serrano Pentinat, durant el col·loqui 'Compartir és la nostra major riquesa, de l'Àfrica Austral a l'Amèrica Llatina', que ha organitzat l'ONG Mans Unides Andorra aquest dilluns. Per aquest motiu, Pentinat ha volgut sensibilitzar als assistents de la importància de compartir.

"Estem aquí per sensibilitzar-nos i fer-nos sensibles a compartir", ha relatat el bisbe coadjutor, que ha afegit: "Aquesta sensibilització ens ha de portar a un canvi, a ajudar a transformar la societat des del compromís". Pentinat ha posat de manifest el llarg de la conferència la importància de compartir, que de fet, és el lema que ha adoptat Mans Unides per la seva campanya aquest 2025: "Compartir és la nostra gran major riquesa". L'organització humanitària té previst col·laborar en projectes a Camerun, Perú, Hondures o Burkina Faso, entre altres països, aquest 2025.

El bisbe coadjutor ha posat de manifest que 1.200 milions de persones viuen per sota de la pobresa i que "no tenen prou per viure en dignitat perquè no tenen per alimentar-se". En aquest sentit, ha comentat que compartir és crear riquesa perquè "solament es crea riquesa quan ens posem al servei dels germans", ha manifestat Pentinat. Per aquest motiu ha acabat asseverant que la "prosperitat és el compromís compartit".

Pentinat ha lloat la tasca que es fa des de Mans Unides en la lluita contra la fam, la misèria, la malaltia o la falta d'educació, entre altres desigualtats. Per aquesta raó ha articulat que l'ONG és "un crit d'esperança" perquè la missió és que "volem que les persones gaudeixin d'una vida digna", ha declarat el bisbe.

Pentinat també ha dedicat una estona ha parlar sobre les seves experiències com a secretari del servei diplomàtic de la Santa Seu en nunciatures com la de Moçambic o la de Nicaragua. En el cas de Moçambic, per exemple, ha detallat que el 64% de la població viu per sota del llindar de la pobresa i que hi ha molta mortalitat infantil.