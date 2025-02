França i Espanya volen controlar els permisos dels extracomunitaris

Les autoritats franceses i espanyoles volen tenir accés a les dades dels residents extracomunitaris a Andorra i poder vetar-ne la permanència, segons el sistema de verificació vinculat a les negociacions per a la lliure circulació amb l’espai Schengen. Aquesta mesura, emmarcada en l’Entry/Exit System (EES), preveu que els països veïns puguin avaluar la seguretat dels residents i denegar l’autorització vigent si ho consideren necessari. El consell de ministres del 15 de gener va analitzar aquest esborrany d’unes negociacions que s’han de tancar abans que entri en vigor l’Etias –Sistema Europeu d’Informació i Autorització de Viatges per a persones que vulguin visitar algun país de la zona Schengen.

El cap de Govern va lliurar un dossier –al qual ha tingut accés el Diari– en què es resumeix l’estat de les negociacions. Segons aquest document, el ministeri de Justícia i Interior tramitarà la informació dels residents extracomunitaris cap a les autoritats de control de fronteres de França i Espanya, i aquestes faran una anàlisi de seguretat i, si determinen que hi ha motius per anul·lar el permís per viure i treballar, notificaran la seva decisió a Andorra en un termini de 28 dies.

Si l’avaluació és desfavorable, el resident rebrà una notificació oficial i podrà presentar una reclamació. En cas que la resolució final es mantingui negativa, la seva autorització serà anul·lada i disposarà de vuit dies per abandonar el territori andorrà. En cas contrari, podria ser expulsat administrativament.

Si en el termini de 28 dies no hi ha resposta per part de les autoritats franceses i espanyoles, s’aplicarà el silenci administratiu, considerant-se així una avaluació favorable per defecte. Això permetrà al resident mantenir la seva autorització de residència sense cap impediment. D’altra banda, si l’informe en tot el procés és favorable, el resident no tan sols podrà renovar la seva autorització, sinó que també podrà circular lliurement per l’espai Schengen.

Els residents que rebin una resolució desfavorable tenen la possibilitat de presentar un recurs administratiu i, si s’escau, judicial per impugnar la decisió. Si el recurs és acceptat, la condició de resident es mantindrà mentre es resolgui el procés. En cas que el recurs sigui rebutjat definitivament, haurà d’abandonar Andorra en un termini de vuit dies. Si no presenta recurs, l’ordre d’expulsió esdevindrà efectiva de manera immediata un cop esgotat el termini legal.

Aquest nou mecanisme s’integra dins dels avenços d’Andorra per adaptar-se als requisits d’accés a l’espai Schengen, amb l’objectiu de facilitar la lliure circulació de ciutadans, però alhora reforçar la seguretat de les fronteres. No obstant això, aquesta mesura genera preocupació entre la comunitat de nacionals de països tercers establerta al Principat. I també en les autoritats del país perquè pot ser interpretada com una pèrdua de sobirania.

Andorra està immersa en negociacions amb un focus especial en la gestió de fronteres per evitar que els ciutadans –andorrans o residents– no hagin de fer el tràmit de la denominada visa digital per sortir del país. Aquest sistema, que regula l’entrada i sortida de ciutadans extracomunitaris, impactarà directament en els residents no europeus, que estaran subjectes a un nou control de seguretat. També es detalla el procediment que hauria de seguir un nou sol·licitant –sempre es refereix a nacionals de països tercers– per a la renovació del permís o l’anul·lació.

LLIURE CIRCULACIÓ

L’acord entre Andorra i la Unió Europea en matèria de gestió de fronteres té com a objectiu establir un marc legal que permeti la integració del Principat en els sistemes europeus de control migratori, respectant alhora les seves particularitats geogràfiques i polítiques. Un dels punts fonamentals de l’acord és garantir la continuïtat de l’absència de controls sistemàtics de passaports a la frontera francoandorrana i la frontera hispanoandorrana. Això asseguraria la lliure circulació de persones sense necessitat de presentar documentació en cada pas fronterer, mantenint la flexibilitat en els desplaçaments quotidians.

A més, el pacte preveu l’adopció de solucions jurídiques per adaptar-se als nous sistemes d’informació de la Unió Europea, com l’EES i l’Etias. La implementació d’aquests mecanismes permetria a Andorra gestionar de manera més eficient els fluxos migratoris i assegurar un major control sobre les entrades i sortides, segons es remarca a l’esborrany.

CONTEXT

1. Trobar una solució per a les fronteres

Entre el 2022 i el 2023, Andorra i la Comissió Europea mantenen reunions per identificar una solució a les dificultats de l’aplicació estricta de l’EES.

2. La UE autoritza la negociació de l’Acord

El maig del 2024, el Consell de la UE va aprovar la negociació de l’acord de gestió fronterera amb Andorra, establint directrius i mesures específiques.

3. Previsions per a l’entrada en vigor del pacte

L’agost passat es va rebre una primera proposta de l’acord. Es preveu seguir les negociacions i la implementació durant el segon semestre del 2025.