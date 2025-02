Forné referma el compromís d’Andorra per impulsar una mobilitat més segura

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El secretari d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, participa aquesta setmana en la quarta Conferència Ministerial Mundial sobre seguretat vial que acull la ciutat de Marràqueix, al Marroc. Forné ha pres part en una reunió ministerial d’alt nivell en la qual ha reafirmat el compromís d’Andorra per continuar treballant per “millorar la mobilitat i la seguretat” de tots aquells que transiten per les carreteres nacionals. El secretari d’Estat ha explicat davant de la comunitat internacional que el Govern treballa amb l’objectiu de transformar la mobilitat del país cap a un model més sostenible "reduint la dependència del vehicle privat i fomentant alternatives més sostenibles com el transport públic i la mobilitat activa". En la seva intervenció, David Forné ha volgut valorar que la seguretat vial no és només una qüestió "d’infraestructura o normativa sinó que és una responsabilitat col·lectiva que requereix educació, conscienciació i compromís per part de tota la ciutadania".

En el marc de la conferència, el secretari d'Estat ha pogut intercanviar temes d'interès compartit en matèria de transport i millora de comunicacions amb Espanya amb el ministre d'Interior, Fernando Grande-Marlaska, on li ha pogut explicar el projecte que està elaborant el Govern per impulsar un transport segregat amb modalitat de tramvia lleuger. Forné també s'ha reunit amb el president del Reial Automòbil Club d'Espanya i el president de la Federació Internacional d'Automobilisme, Carmelo Sanz, amb qui ha pogut exposar diferents experiències per incrementar la seguretat a les carreteres. A més, també han tractat la legislació vinculada amb el vol de drons, que en un futur pròxim podria incorporar el trasllat de persones.