El fons de reserva de jubilació assoleix una xifra rècord de 1.850 milions

El fons de reserva de jubilació (FRJ) ha arrencat el 2025 amb un fort impuls, assolint una xifra rècord de 1.850 milions d’euros en actius sota gestió. Aquesta xifra representa un increment de 27,9 milions respecte al tancament del 2024, quan el fons se situava en 1.822,9 milions. Aquest creixement referma la tendència positiva del fons.

Segons l’informe preliminar del mes de gener, la rendibilitat acumulada de l’exercici ha estat d’un 1,53%, superant el seu índex de referència (+1,45%). Les dades confirmen la solidesa del fons, que manté una tendència positiva a llarg termini, amb una rendibilitat del 12,07% en els últims tres anys i del 30,51% a l’última dècada. Aquestes xifres demostren la capacitat del fons per adaptar-se als canvis del mercat i garantir la seva sostenibilitat futura.

Les principals classes d’actius han registrat guanys. La renda variable ha experimentat una pujada del 4,60%, impulsada per l’expectativa de noves baixades de tipus d’interès a l’eurozona. No obstant això, el mercat nord-americà ha patit correccions arran de la irrupció de la intel·ligència artificial xinesa DeepSeek, que ha generat incertesa en determinats sectors tecnològics. Pel que fa a la renda fixa, la rendibilitat ha estat del 0,24%, mantenint una evolució estable.

Aquesta evolució permet al FRJ complir l’objectiu de la llei, que estableix la necessitat d’obtenir una rendibilitat superior a la inflació andorrana a mitjà i llarg termini. La volatilitat anualitzada dels últims cinc anys se situa en el 6,12%, un indicador que reflecteix l’estabilitat de la cartera d’inversions i la seva gestió prudent.

Aquestes xifres reforcen el paper del FRJ com a pilar fonamental per garantir la sostenibilitat del sistema de pensions, en un context econòmic marcat per l’adaptació a noves dinàmiques financeres globals i la necessitat de preservar el poder adquisitiu dels pensionistes.