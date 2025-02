Ferit lleu un home de 57 anys en un accident a la rotonda d'Anyós

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Un home de 57 anys ha resultat ferit lleu aquest matí en un accident a la rotonda d'Anyós, a la Massana, i ha hagut de ser traslladat a l'hospital, on segons informen fonts del centre continua ingressat, però serà donat d'alta avui. En la topada s'han vist implicats dos turismes, un de matrícula espanyola i l'altra andorrana, on el seu conductor ha resultat ferit. La policia ha rebut l'avís prop de les 10.50 hores i s'ha traslladat al lloc dels fets, per realitzar les accions pertinents, així com també s'han hagut de desplaçar els bombers.