Els sindicats uniformats reclamen un 15% més de sou

Diversos sindicats dels cossos uniformats van demanar el 3 de febrer passat en la reunió amb el Govern que la pujada de sou pogués arribar fins al 15%. Tal com assenyalen fonts dels sindicats això serviria per compensar la pèrdua de poder adquisitiu derivat de la paralització de la gestió de l’acompliment (GAdA). Un mecanisme que està paralitzat des de fa anys.

Per la seva part, Govern va proposar durant aquella reunió als representants dels cossos especials una revalorització percentual (que comptaria amb un topall del 8%) de la base retributiva, que consistiria en un increment progressiu en funció dels anys d’antiguitat. La millora s’aplicaria a tots els funcionaris.

El cap de Govern, Xavier Espot, va admetre en declaracions posterios a aquesta reunió que durant molts anys “no hi ha hagut progressió dins la carrera professional” perquè “costa molt que acabin veient la llum els reglaments de carrera professional i el reglament d’avaluació de l’acompliment, ja que el sistema és complex”. La compensació hauria de beneficiar, lògicament, aquells treballadors que porten més temps a l’administració.

En aquest sentit, el portaveu sindical dels uniformats, Jordi Solé, va manifestar que el balanç de la reunió amb el Govern no els situa en un terreny de decepció, però tampoc va assegurar que en sortissin “gaire contents”. “Les expectatives no eren gaire altes”, va expressar. Esperen ser citats en una segona reunió “més endavant” per analitzar detalladament la proposta del Govern, que “no és definitiva”, i fer “una contraproposta”.

LA SUSPENSIÓ DEL GADA

La gestió de l’acompliment (GAdA) a Andorra és un sistema implementat per l’administració pública per avaluar i incentivar el rendiment dels seus funcionaris. Aquest mecanisme es basa en l’establiment d’objectius concrets i mesurables que els empleats han d’assolir en un període determinat. L’assoliment d’aquests objectius es tradueix en una prima econòmica no consolidable, és a dir, un pagament addicional que no s’integra al salari base.

El GAdA es va suspendre inicialment per a l’etapa de gestió 2011-2012, segons l’article 7 de la Llei 2/2012, del 15 de març, de mesures de contenció de la despesa pública en matèria de personal. Aquesta interrupció es va anar prorrogant en successives lleis de pressupost, afectant les etapes de gestió fins al 2023-2024.