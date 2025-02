Diversand comptabilitza 25 persones a l'espera de la transició de gènere

Publicat per Agències Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

L'associació Diversand reclama que durant els propers mesos d'aquest 2025 el ministeri de Salut faci públic el protocol per a la transició de gènere i es pugui donar resposta així a unes 25 persones entre majors i menors d'edat que actualment estan a l'espera d'una regulació específica.

Des de l'entitat s'ha posat en relleu que l'últim esborrany del text que se'ls ha presentat data del desembre i que durant aquest inici d'any no s'han rebut més notícies per part del ministeri. En aquest sentit, recorden que el Govern disposava d'un termini de sis mesos per completar la regulació de la reassignació de gènere des de la seva entrada a la cartera de serveis el 2022, però lamenten que aquest treball encara no s'ha completat.

La reassignació de gènere és una de les principals qüestions que ha deixat palès l'informe anual d'ILGA-Europe sobre Andorra. En el text, s'assenyala que "tot i la promesa del Govern d'implementar mecanismes per accedir a l'atenció sanitària relacionada amb la transició de gènere, aquests mecanismes encara no són operatius" i s'alerta de casos de persones trans que segueixen teràpies hormonals "sense supervisió professional a causa de la manca de mesures oficials per accedir a aquests tractaments".

Des de Diversand afirmen que la majoria de les persones identificades que volen iniciar la transició són adultes, però també hi ha "adolescents que estan passant per episodis de disfòria i volen que les seves característiques es puguin apropar més a la seva identitat de gènere" i això, afegeixen, "és un dret que no podem garantir ara mateix".

El missatge que transmet el ministeri de Salut és que el protocol que possibilitarà la transició de gènere al país es presentarà aquest any. De fet, exposen que durant els últims mesos el ministeri ha dut a terme un treball conjunt amb el Col·legi Oficial de Metges i entitats com Diversand per copsar i incloure les propostes dels professionals i del col·lectiu per tal d'elaborar un text que permeti el canvi de gènere al Principat.

A hores d'ara l'elaboració del document es troba en un "estat final" i només falta acabar de tancar alguns serrells. Així mateix, l'executiu recorda que són moltes les passes que s'han fet cap endavant fins ara pel que fa a la protecció dels drets del col·lectiu i també s'han implementat moltes mesures per assegurar un tracte igualitari.

A la vegada, l'executiu ha volgut expressar la seva posició respecte de les conclusions de l'informe de l'ILGA-Europe publicat aquest dimarts recordant que, a diferència d'altres organismes com el Greco, en aquest cas només es recull el parer de les entitats i no es demana la seva posició.

Una altra de les qüestions tractades en l'informe és la dificultat d'accés a l'habitatge, especialment pel que fa als col·lectius vulnerables. Des del Govern s'insisteix en la creació del parc públic d'habitatges a preu assequible i les accions que s'han posat en marxa els darrers anys, així com les polítiques endegades per donar suport als col·lectius més vulnerables o que es trobin en risc d'exclusió social.

Per la seva banda, Diversand es posa en relleu que, novament, la crisi del mercat provoca "un punt de vulnerabilitat afegit" per a les persones que no són acceptades per les seves famílies i que volen emancipar-se, ja que no poden fer front al pagament d'un lloguer. "Al final aquestes persones acaben amagant la seva identitat de per vida o mentre estiguin a casa de les seves famílies perquè comporta situacions de risc", exposen. També lamenten que, fins ara, "no s'ha vist el resultat de les accions en habitatge i tampoc sabem si vulnerabilitats per ser una persona LGTBI poden afegir un punt més perquè es pugui accedir a aquest tipus de pisos a preu assequible".