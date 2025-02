Creand Fundació va donar 8 tones de productes de primera necessitat a la Creu Roja i Càritas el 2024

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Creand Fundació ha aportat durant el 2024 un total de 8,25 tones en ajuda a la Creu Roja Andorrana i a Càritas Andorrana, una tona més que l’any anterior. Aquesta ajuda es tradueix en 15.593 unitats de productes alimentaris, d’higiene personal i de la llar, una xifra que resulta gairebé un 20% més que la de l’any anterior. A part de proveir les dues entitats amb productes de primera necessitat, la Fundació també ha finançat els vals de compra del Banc d’Aliments de Càritas Andorrana per adquirir productes frescos als supermercats. En global, Creand Fundació ha aportat 37.850 euros d’ajuda a les famílies amb pocs recursos per cobrir les primeres necessitats.

La Fundació va aportar a la Creu Roja 11.347 unitats de productes alimentaris, 1.554 d’higiene personal i 1.367 d’higiene de la llar. Una ajuda que va permetre atendre a 421 persones a través de la Botiga solidària de l’organització. Aquesta col·laboració es va traduir en una aportació econòmica de 27.476 euros, segons apunta l'entitat. Per altra banda, la Fundació també va aportar al Banc d'Aliments 147 caixes, de les quals 56 destinades a la higiene de la llar i 91 a la higiene personal, que representen 1.325 unitats de productes. Aquesta ajuda es va completar amb el finançament de 144 vals de compra de productes frescos al supermercat per un valor de 7.929 euros. Una ajuda econòmica per part de Creand Fundació de 10.374 euros, que va contribuir a millorar la situació de 134 persones que representen 73 famílies del Principat.

Francesca Ros, directora de la Fundació Creand esmenta que "la nostra col·laboració augmenta perquè la demanda d’ajuda segueix incrementant, i el nostre propòsit és estar al costat de les persones i atendre les seves necessitats fonamentals. Per això, continuem oferint suport a la Creu Roja Andorrana i a Càritas Andorrana, que treballen per a aquest mateix fi". En aquest sentit, Carine Leclerc, de la Creu Roja, ha explicat que "les donacions de Creand Fundació són imprescindibles per poder garantir un estoc continuat a la Botiga solidària durant tot l’any, de productes que engloben l’alimentació, la higiene i la neteja de la llar". Per la seva banda, Marta Roma, treballadora social de Càritas Andorrana, ha comentat que "en els propers mesos implementarem un nou model d’atenció per tal de donar resposta a les necessitats alimentàries de les famílies en situació de precarietat. Aquest model de targetes de compra pretén donar més autonomia, més dignitat i anonimat a les famílies, que podran escollir el tipus d’alimentació i l’establiment, sempre d'acord amb els paràmetres indicats pels treballadors socials".