Confiscats 18.536 cartrons de tabac i 3.032 litres d'alcohol de contraban a l'Arieja

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La lluita contra el contraban de mercaderies il·legals a l'Arieja s'ha saldat amb un increment dels articles comissats per la intensificació dels controls de l'RN-20, segons va informar ahir la Prefectura de l'Arieja. Les autoritats veïnes van detallar que la vigilància ha servit per confiscar 18.536 cartrons de tabac, un 73% d'augment respecte als 10.723 del 2023, quan havien baixat en comparació amb els 14.311 del 2022.

Els controls van permetre a més intervenir 3.032 litres d'alcohol, que representen un creixement del 136% respecte als 1.284 litres del 2023. Un any abans s'havia arribat a 824 litres. La Prefectura va indicar que la lluita contra el blanqueig de capitals es va concretar en el decomís de 21.090 euros a instàncies de la fiscalia. El total suposa una pujada del 37% en comparació amb els 15.411 euros de les incautacions del 2023.

Les dades les va donar a conèixer ahir el prefecte de l'Arieja, Simon Bertoux, i el fiscal de la regió, Olivier Mouysset, en els controls de carretera que es van fer ahir conjuntament entre la gendarmeria i agents duaners francesos a la rotonda de Sabart a Tarascó-sud-Arieja. A l'acte va assistir a més l'ambaixador francès a Andorra, Jean-Claude Tribolet, i l'inspector superior de la unitat de fronteres i estrangeria d'Andorra, Manel Peregrina, a més de representants de la policia francesa.

Les autoritats veïnes van destacar que la lluita contra el tràfic transfronterer s'emmarca en un enfocament global amb controls per evitar el contraban, intervencions contra el blanqueig de capitals i el crim organitzat, ja que van assenyalar que les xarxes no dubten a reclutar estrangers il·legals per fer contraban des d'Andorra. I van afegir que també es centren en la seguretat viària perquè l'RN-20 és una carretera amb sinistralitat important.

El control va durar una hora i mitja i va donar com a resultat el comís de 2.040 grams de tabac de contraban en 12 vehicles escorcollats a fons pels serveis duaners. La vigilància de la gendarmeria es va fer sobre 34 vehicles amb 47 persones i es van detectar dos conductors sota els efectes d'estupefaents i es van imposar una multa per consum de drogues i una per no dur assegurança del vehicle.

La Prefectura va remarcar que el reforç de la plantilla amb la creació de la brigada de gendarmeria territorial a l'Ospitalet i l'augment dels efectius de la brigada duanera a Acs han comportat un augment de les operacions sobre el territori. I van qualificar com "contundents" els resultats de les operacions conjuntes que s'han fet amb la policia andorrana i amb la guàrdia civil espanyola i amb els controls del transport postal provinent del Principat, els controls a trens i autobusos turístics i la vigilància sobre establiments i comerços susceptibles de revendre tabac de contraban.