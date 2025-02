Casa de la Vall es podrà visitar de manera gratuïta al març, abans del tancament

Publicat per Agències Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La Casa de la Vall es podrà visitar de manera gratuïta durant el mes de març. Serà una acció que servirà, simbòlicament, per acomiadar aquestes visites abans de la reforma de què serà objecte el monument on no s'havien fet obres importants des del 1962. Així, tal com ha explicat el síndic general, Carles Ensenyat, el tancament per fer-hi els treballs s'allargarà fins al desembre i s'hi farà una "millora molt substancial" de les instal·lacions, tal com ja s'ha explicat. Per aquest motiu, s'ha decidit obrir portes al monument perquè tothom el pugui visitar gratis fins al 31 de març, i també perquè es pugui gaudir de la mostra d'artistes andorrans que conformen el fons d'art del Consell General. Es tracta d'una mostra especial, ja que aquest fons només es pot visitar dos cops l'any i és la primera vegada que s'agrupen les obres en una mostra, amb la qual cosa és possible que un cop Casa de la Vall reobri portes es pugui tornar a gaudir de l'exposició, segons ha apuntat Ensenyat. De manera paral·lela al tancament de Casa de la Vall, el Consell General juntament amb Museus i Patrimoni, han treballat perquè es pugui visitar l'hemicicle de forma també gratuïta, tot i que serà un format una mica "diferent" al que es fa a Casa de la Vall, tenint en compte l'activitat que hi ha al parlament. Així, les visites seran amb reserva i seran en grups "raonables, de quinze o vint persones", segons ha explicat el síndic general, que ha destacat que més enllà del mes de desembre aquesta possibilitat de visitar l'hemicicle de forma gratuïta es podria mantenir per als ciutadans que viuen al país i que potser seria de pagament per als turistes, una qüestió que encara s'ha d'acabar de concretar.

Ensenyat ha fet aquests anuncis en el marc de la presentació dels actes de l'aniversari de la Constitució, que aquest 2025 arriba als 32 anys de vida. Ha estat l'artista Irene Clua l'encarregada de dissenyar el cartell commemoratiu, una obra que també es podrà veure al cap de casa de Casa de la Vall durant l'exposició d'artistes andorrans. L'artista ha explicat que ha fet un procés d'investigació per "entendre" el significat de la celebració i el resultat ha estat "una síntesi" en què ha volgut plasmar que la Carta Magna és "l'estructura que dona forma a la nostra societat, l'abraça, li dona un marc i una estructura en què tots nosaltres ens situem". I tot i que pugui semblar un disseny "simple" vol simbolitzar aquesta "estructura sòlida" amb un relat "sintètic i profund". D'aquesta manera, ha manifestat que a través de la seva investigació ha volgut entendre què significa la Constitució i més tenint en compte que ella ja ha nascut en aquest marc constitucional.

Els actes de celebració



A banda de poder gaudir de l'exposició dels artistes andorrans a Casa de la Vall, els actes de commemoració de l'aniversari de la Constitució arrencaran el dia 13 de març a les cinc de la tarda, amb les portes obertes a Casa de la Vall i al nou Consell General, que s'allargaran fins a dos quarts de nou de la nit. Paral·lelament, a partir de les cinc els infants de tres a dotze anys podran gaudir de diverses activitats. Tal com ha reivindicat el síndic, les portes obertes són un acte que sempre atrau moltes persones i, de fet, l'any passat hi va haver 1.500 visitants en un sol dia.

L'endemà, el 14, les portes obertes s'allargaran de les deu del matí a dos quarts de dues del migdia. De manera paral·lela, hi haurà propostes culturals: a les deu l'actuació de la Grossband a la plaça del Consell i a les onze l'audició de sardanes. A les dotze del migdia, però al centre de congressos, es podrà gaudir del tradicional concert de l'ONCA. Ja a la tarda arribaran els actes més institucionals, la sessió tradicional a les sis de la tarda i la recepció amb el discurs del síndic a les set.

Obres als entorns de Casa de la Vall



Qüestionat sobre l'avançament de les obres als entorns de Casa de la Vall, el síndic general ha recordat que durant el 2025 es faran els moviments de terres, ja que a la zona hi havia edificis que quan es van enderrocar es van omplir els soterranis amb runa i ara cal fer l'anivellament. Després arrencaran els treballs de construcció dels jardins i de l'amfiteatre, que es duran a terme al llarg del 2026 juntament amb l'enjardinament de tal manera que la inauguració de l'espai es pugui fer a finals de l'any que ve.