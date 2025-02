El TC dona la raó a l’AREB i anul·la la suspensió del litigi laboral contra BPA

Verificat per

El Tribunal Constitucional (TC) ha estimat el recurs d’empara presentat per l’Agència Estatal de Resolució d’Entitats Bancàries (AREB) en relació amb la suspensió d’un litigi laboral contra la fallida Banca Privada d’Andorra (BPA). La decisió anul·la un aute del Tribunal Superior de Justícia (TSJ) que havia interromput el procés fins al tancament definitiu del procediment concursal de l’entitat i considera que aquesta mesura vulnerava el dret a la jurisdicció.

El cas es remunta a 2016, quan un extreballador de BPA, identificat com a M. E. S., va presentar una demanda per acomiadament injustificat. En primera instància, la Batllia li va donar la raó el setembre del 2023, condemnant l’entitat a pagar més de 110.000 euros en indemnització. L’AREB, en la seva qualitat d’administradora judicial de BPA, va recórrer la decisió davant el TSJ, però la Sala Civil va suspendre el procediment el juny del 2024, després que la fallida de BPA fos declarada oficialment al març. La suspensió es basava en una interpretació estricta del Decret dels Veguers de 1969 sobre cessació de pagaments i fallides.

Davant d’això, l’AREB va presentar un recurs d’empara al Tribunal Constitucional argumentant que la suspensió indefinida vulnerava el dret a obtenir una resolució fonamentada en Dret i a un procés de durada raonable.

En la seva sentència, el TC considera que el TSJ va aplicar una interpretació excessivament rigorosa i restrictiva de la norma preconstitucional, que a la pràctica deixava el cas suspès sense termini definit. El Tribunal argumenta que el dret a la jurisdicció pot veure’s afectat no només per la denegació directa d’una resolució, sinó també per la imposició de barreres processals injustificades.

Segons el TC, la decisió del TSJ equivalia a una “barrera en l’accés a la jurisdicció d’apel·lació” i generava una situació d’inseguretat jurídica per a les parts implicades. A més, subratlla que el litigi, de naturalesa laboral, ja s’ha allargat nou anys i que el principi d’igualtat entre creditors no es veu compromès pel simple fet de dictar una sentència declarativa en segona instància.

Amb aquesta resolució, el Tribunal Constitucional ordena retrotreure les actuacions al moment anterior a la suspensió i insta el TSJ a dictar una resolució sobre el fons del litigi sense més dilacions. Així mateix, determina que no hi ha d’haver cap pronunciament sobre costes processals.