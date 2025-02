Taller sobre proteïna vegetal per a una quarantena d'usuaris de L'espai

Publicat per Agències Escaldes-Engordany Verificat per Creat: Actualitzat:

Amb l'objectiu "d'identificar" quins aliments porten proteïna vegetal, "quines quantitats en porten, com s'han de combinar i com es poden cuinar de forma senzilla perquè aportin la mateixa quantitat que si estiguéssim menjant un tall de carn o de peix", la dietista i nutricionista Marta Pons ha ofert un taller que ha tingut lloc a L'espai de Creand Fundació i que ha comptat amb una quarantena d'assistents.

Pons ha exposat que "per a la gent gran és bàsica la ingesta de proteïna perquè no perdin massa muscular, perquè no perdin força" i en el taller ha presentat justament els elements que aporten proteïna i contribueixen a "aquest manteniment de la massa muscular". I si bé ha posat en relleu que "l'element proteic (vegetal) per excel·lència són els llegums", és a dir les llenties, el cigró, la mongeta, les faves o els pèsols, també n'hi ha d'altres de més desconeguts com el seitan, i d'altres que coneixem, però que potser classifiquem de manera errònia, com el cacauet, que identifiquem amb els fruits secs. Pons ha explicat que els aliments que porten proteïna vegetal combinats amb fruits secs, o el cereal fan que es complementi "molt bé" aquesta ingesta de proteïna, per tant, ha incidit que "no és només l'aliment sinó com el complementem".

La dietista i nutricionista ha incidit que el que caldria seria que "almenys el 50% de la proteïna que prenem sigui d'origen vegetal", ja que "a part de ser molt interessant per a la musculatura, és una proteïna que és molt sostenible, ens permet molta versatilitat a la cuina, és a dir que es poden fer receptes molt apetitoses", un aspecte important a mesura que les persones es van fent grans i potser no els ve tan de gust menjar carn.