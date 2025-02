Suport de l'ONU en l'elaboració de la nova llei de turisme

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Una delegació de l'ONU Turisme visita aquesta setmana el Principat per conèixer el context turístic i elaborar un informe amb recomanacions per a l'elaboració de la nova llei de turisme. La intenció del ministeri de Turisme és desenvolupar un marc jurídic integrat, harmonitzat i alineat amb les tendències globals, assegurant-hi la seva adequació a les especificitats del país, comptant amb l'expertesa d'aquest organisme internacional. L'objectiu de la visita és determinar les principals fortaleses, debilitats i oportunitats de millora en la legislació nacional, a través de trobades, encapçalades pel ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, i els membres de l'ONU Turisme, amb el sector turístic i les diferents institucions del país.

En finalitzar l'estada al país, la delegació de l'ONU Turisme elaborarà un informe amb resultats i recomanacions per a l'elaboració de la futura llei i serà en la següent fase quan, entre el ministeri i l'ONU Turisme, es desenvoluparà el primer esborrany de la Llei Marc del Turisme. Fruit d’aquesta col·laboració amb l’ONU Turisme, aquestes recomanacions s'acompanyaran d'un assessorament especialitzat per als actors clau del sector, incloent-hi sessions formatives per al Ministeri de Turisme i Comerç i altres entitats implicades en la implementació efectiva de la nova legislació.