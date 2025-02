El raonador inicia una nova ronda de visites a les parròquies

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El raonador del ciutadà, Xavier Cañada, ha començat avui la ronda de visites a les parròquies amb estades a Sant Julià de Lòria i Escaldes-Engordany. Les trobades formen part del programa 'El raonador més a prop' perquè els ciutadans puguin reunir-se amb Cañada sense haver de desplaçar-se a la seu d'Andorra la Vella, segons destaquen des de la institució.

Xavier Cañada ha recordat que "aquestes trobades a les parròquies volen facilitar l'accés al raonador del ciutadà i ajuda a evitar desplaçaments per aquells que prefereixen que estigui a prop de casa per compartir els seus neguits o que no poden anar fins a la seu d'Andorra la Vella per múltiples raons" i ha recalcat que "això no sigui un fre perquè les persones que ho desitgin facin les seves reclamacions o consultes que vulguin".

Les visites continuen avui a Ordino, a la Casa de la Muntanya, i a la Massana, a l'edifici dels Arcs. Cañada estarà dimecres al comú d'Encamp i al servei de tràmits del Pas de la Casa. L'última parada serà dijous a la sala modular del Palau de Gel de Canillo. Les reunions s'han de reservar amb cita prèvia trucant als telèfons 18003030 o 810585, en horari de 8 a 15 hores tots els dies i dijous de 8 a 17 hores.