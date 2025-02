Preocupa que la presidència polonesa a la UE descarti com a prioritat l’acord d’associació

Verificat per

Els membres del pacte d’Estat tenen molts dubtes sobre l’interès de la presidència polaca del Consell de la Unió Europea, que va assumir l’1 de gener de 2025. Europa es troba en un moment de convulsió i la delegació andorrana ha pogut constatar que l’acord d’associació no figura entre les prioritats poloneses. Tot i que a principis d’aquest mes l’encarregada de negocis de l’ambaixada de Polònia a Espanya i Andorra, Monika Krzepkowska, va afirmar que, durant la seva presidència, Polònia continuarà treballant perquè l’acord progressi, els fets no confirmen aquestes paraules.

Tant és així que Vicenç Mateu, ambaixador davant la UE, té previst reunir-se amb el representant polonès a la UE per abordar aquest tema. Andorra encara està pendent que els responsables europeus determinin si l’acord és mixt o no, tot i que té quasi la total certesa que haurà de ser ratificat pels diferents parlaments dels Vint-i-set i també alguns parlaments federals.

Per la seva banda, la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, té la intenció de trobar-se amb el seu homòleg espanyol, José Manuel Albares, per exposar-li la situació i la preocupació de l’executiu. Albares, durant la presidència espanyola, va insistir molt a accelerar el procés perquè Andorra signés l’acord. Espanya va assumir de l’1 de juliol al 31 de desembre del 2023, per cinquena vegada a la seva història, la presidència del Consell de la Unió Europea

Polònia ja ha deixat clar que seguretat i defensa; protecció de persones i fronteres, i la seguretat i llibertat de negocis són els punts subratllats a la seva agenda per a aquest període. Andorra està pendent de conèixer amb certesa si l’acord és qualificat o no de mixt, ja que es tracta d’una qualificació de gran transcendència perquè el tíming és molt diferent i el plantejament del referèndum als andorrans, també.

No ha estat fins fa un mes que el govern polonès va eliminar Andorra de la seva llista de països no cooperatius en matèria fiscal, fet que obre la porta a la negociació d’un acord per evitar la doble imposició (CDI) entre ambdós estats. Krzepkowska va posar en relleu la importància de l’acord d’associació en el context geopolític actual, afirmant que és essencial que la UE compti amb socis afins que la recolzin en l’escena internacional. També va recordar l’experiència exitosa de Polònia en la seva integració al mercat únic europeu, suggerint que Andorra podria beneficiar-se de manera similar amb aquest acord.