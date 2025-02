El parc automobilístic s'envelleix i augmenta a 101.123 vehicles

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Andorra va tancar l'any passat amb 101.123 vehicles que representen una pujada del 3% amb 2.940 unitats més en dotze mesos, segons publica Estadística aquest matí. L'augment més important es registra en els 2.024 turismes més que s'han afegit des del 2023, fins a arribar a un total de 68.198.

El que també s'incrementa és l'antiguitat mitjana del parc que assoleix els 16 anys, un 1,6% per sobre de l'any anterior, i "continua la tendència d'augment progressiu enregistrada en els darrers anys", remarca l'informe. Les dades d'Estadística mostren que gairebé el 41% dels turismes tenen menys de 10 anys, 27.594 en total; d'entre 10 i 20 anys hi ha un 29,8%, 20.234 unitats; i de més de dues dècades hi ha un 29,5%, 20.008 turismes, prop de dos mil més dels que hi havia a finals del 2023.

Estadística ressalta que amb el creixement del parc automobilístic al Principat hi ha 783 turismes, 219,1 motocicletes o ciclomotors i un total de 1.161 vehicles per cada miler d'habitants, calculats per a una població de 87.097 persones. Els tres índexs creixen respecte al 2023. L'altra ràtio que augmenta és la mobilitat elèctrica amb 20,9 vehicles per cada miler de persones, un 23,9% més que a finals de l'any anterior.

L'informe destaca que els vehicles elèctrics sumen 1.081 unitats, 185 més que fa un any, i representen ja un 1,1% del total del parc i un 20,6% més que a finals del 2023. També creixen els vehicles híbrids endollables i no endollables amb una variació del 32,1% en un any que correspon a 924 unitats més per assolir 3.800 el desembre passat.

El nombre de conductors augmenta a 56.332

El nombre de persones amb permís de conduir a 31 de desembre de l’any 2024 és de 56.332 en total, amb una variació anual positiva del 2,7%, segons publica avui al matí el servei d’Estadística. El nombre de categories vigents ha estat de 206.911, fet que representa una variació percentual positiva del 0,9% respecte a l’any anterior. D’altra banda, el nombre de dones amb permís de conduir augmenta un 2,1% (23.978 dones, fet que suposa un 42,6% del total), mentre que el nombre d’homes amb permís augmenta un 3,1% (32.354 homes, que representen un 57,4%).