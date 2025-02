Detingut el conductor implicat en l'accident mortal d'un motorista de 21 anys a Arfa

Els mossos d'esquadra han detingut el conductor implicat en l'accident de trànsit que va costar la vida ahir a la tarda a un motorista andorrà de 21 anys a Montferrer i Castellbò, a l’alçada d’Arfa. L'home, de 71 anys, va ser arrestat acusat d'un delicte d'homicidi imprudent, segons ha anunciat la policia catalana aquest matí.

L’accident es va produir al voltant de les 17 pel xoc del turisme que conduïa el conductor detingut contra una motocicleta de matrícula andorrana. Els primers indicis apuntaven que el vehicle va cometre una infracció, ja que va efectuar un canvi de sentit en un lloc prohibit, segons van explicar els mossos al Diari. Això va provocar que el motorista impactés contra la part posterior del cotxe. Fruit del cop la moto va anar contra la tanca de seguretat, que va fer que s’incendiés. Fins al lloc dels fets es van desplaçar cinc patrulles dels mossos, cinc dotacions dels bombers de la Generalitat i dues unitats del SEM. Tot i els intents per reanimar el jove no es va poder salvar la seva vida. Els tres ocupants del cotxe eren una parella amb el seu fill. Arran de l’incident, l’N-260 va quedar tallada en els dos sentits de la marxa i els cossos de seguretat van desviar el trànsit per dins del polígon industrial per evitar que es formessin grans cues.

Accident a ArfaC. SANS

Amb aquesta nova víctima, els morts per accident de trànsit des de principis d’any s’enfilen als 19. D’aquesta xifra, onze van tenir lloc durant el mes de gener i la resta en els primers quinze dies de febrer. D’aquestes morts, el 37 per cent són motoristes, dada que preocupa les autoritats.