Cal modernitzar els processos i dotar-se d’eines digitals per millorar l’eficiència del control de les finances públiques. Aquesta és la conclusió a la qual han arribat les auditores del Tribunal de Comptes d’Andorra Yolanda Pasto Pelegri, Anna Marfany Delmas, Meritxell Molins Mitjana i Mireia Vilches Segura, després de visitar la Cambra Regional de Comptes d’Occitània els dies 3 i 4 de febrer. Durant l’estada, van conèixer de prop el funcionament de la institució francesa i van detectar diferències significatives amb el model andorrà, especialment pel que fa a l’ús d’eines digitals per a la supervisió econòmica. Segons recull la pàgina web de la Cambra Regional de Comptes d’Occitània, aquesta ha estat la primera vegada que es produeix un intercanvi d’aquest tipus entre el Tribunal de Comptes andorrà i una institució francesa.

Un dels aspectes que més va cridar l’atenció de les auditores va ser la plataforma de senyalament d’irregularitats i els audits flash, que permeten una resposta més ràpida i eficient davant possibles anomalies en la gestió pública. A Andorra, en canvi, el Tribunal de Comptes només realitza auditories de regularitat i revisa totes les entitats cada any sense disposar d’un sistema informàtic específic per al tractament de dades. Aquesta diferència de funcionament ha portat les auditores a plantejar la necessitat d’adoptar un programari que faciliti la supervisió i millori la capacitat d’anàlisi. També van destacar l’avantatge de poder fer auditories temàtiques específiques, com es fa a França, en lloc de centrar-se únicament en la regularitat comptable de cada entitat.

Aquesta visita ha generat nombroses pistes de treball que podrien derivar en una proposta de modificació legislativa per ampliar les competències del Tribunal de Comptes d’Andorra i adaptar-lo als estàndards internacionals. Les auditores preveuen traslladar al president de la institució les conclusions extretes i explorar la viabilitat d’implementar algunes de les millores detectades. Entre les propostes a estudiar també hi ha la possibilitat d’establir mecanismes de col·laboració amb altres organismes internacionals per reforçar la formació contínua dels auditors i adoptar noves metodologies de treball.

El viatge no s’ha limitat a Occitània, sinó que també inclou una visita a la Cour des Comptes a París, fet que demostra la voluntat del Tribunal de Comptes d’Andorra d’obrir-se a altres models i adoptar les millors pràctiques per optimitzar la supervisió de la despesa pública i garantir una major transparència en la gestió dels recursos públics.