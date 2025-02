Medi ambient va tramitar un 23% més de queixes durant l’any passat

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El departament de Medi Ambient va tramitar un 23% més de queixes i denúncies durant el 2024. D’aquesta manera, les 153 rebudes estan també per sobre de la mitjana dels darrers anys, quan el volum se situava al voltant de les 120. Això indica, tal com constaten des del mateix departament, que “el ciutadà està cada cop més conscienciat pel medi ambient i té tendència a posar en coneixement qualsevol agressió que constati”. D’igual manera, el 65% de les fotodenúncies corresponien a residus abandonats, dels quals el 41% eren d’origen domèstic abocats per persones (gots de plàstic, ampolles, llaunes...).