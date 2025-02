La Lliga de Debat arrenca tractant el culte al cos

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La primera jornada de la Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat de la Xarxa Vives d'Universitats ha arrencat aquest matí al Consell General. Els participants han debatut sobre el culte al cos, i si és o no una amenaça per a la salut. Al llarg de dues jornades, els alumnes de tots els sistemes educatius, inclosa la formació professional, s'enfrontaran entre ells per determinar quin és el grup que més bé ha defensat les seves posicions en els debats, tots relacionats amb el culte al cos. El guanyador d'aquesta edició, representarà Andorra a la fase final dels territoris de parla catalana que se celebrarà a la Universitat de Vic del 2 al 4 d'abril. Pel que fa als membres del jurat, cal destacar que, a part de professionals del món educatiu, comptarà amb tres conselleres generals Maria Àngels Aché, Meritxell Alcobé i Berna Coma; i també amb el director de l’AQUA, Isaac Galobardes.

En les paraules de benvinguda adreçades els estudiants i també els membres del jurat i els organitzadors, el síndic general, Carles Ensenyat, ha remarcat que “esdeveniments com la Lliga Debat són necessaris i indispensables perquè els nostres joves comprovin en primera persona que es poden defensar punts de vista i idees diferents des del respecte, i res millor que fer-ho en un espai com aquest, el Consell General”.

En la fase andorrana de la Lliga Debat participen l’Escola Andorrana de Batxillerat, el Lycée Comte de Foix, el Col·legi Sant Ermengol, el Colegio María Moliner, el Centre de Formació Professional i l’Agora International School.