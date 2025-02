La incidència de la grip continua baixant lleugerament

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

L’afectació de la grip va continuar a la baixa la setmana passada. La taxa d’incidència del 10 al 16 de febrer va ser de 89,30 i el ministeri de Salut destaca que des de la quarta setmana es presenta “un descens progressiu en el nombre de casos declarats”. El pic màxim es va produir durant la segona setmana de l’any i el llindar epidèmic es va superar al novembre.

Les mostres recollides als malalts indiquen que la setmana passada un 58,62% estaven contagiats per grip A, un 13,79% per grip B i un 10,34% per VRS. També hi va haver un 6,9% d'infectats amb rinovirus/enterovirus i un altre 3,45% d’adenovirus. Els registres de Salut del global d’infeccions respiratòries agudes han deixat una taxa d’incidència de 264,39 casos per 100.000 habitants en l’última setmana (per sota dels 271,44 casos dels set dies anteriors). Segons el ministeri, “podria ser que ja haguéssim assolit el pic màxim d’incidència”.