Educació i Andorra Telecom presenten una obra de teatre contra el ciberassetjament

El ministeri d'Educació i Andorra Telecom han programat l'obra de teatre Strawberry Frappuccino, per fer pedagogia sobre el bon ús de les tecnologies entre les persones més joves, fixant l'atenció en el ciberassetjament. L'exhibició de l'obra s'ha programat pels dies 10,11 i 12 de març i està dirigida als estudiants de tercer de segona ensenyança de tots els sistemes educatius del país. L'objectiu de l'espectacle, segons apunta Educació, és augmentar la consciència de l'alumnat sobre les agressions que succeeixen en l'entorn escolar, a través de l’escenificació de diferents escenes on es veuen reflectits testimonis de víctimes i agressors, i també incidir en la construcció de relacions de parella i d’amistat positives. A més, per tal d’acostar aquesta funció a la resta de la ciutadania, s’ha previst un passi de l’obra gratuït obert a les famílies l’11 de març a les 19 hores al Teatre comunal d’Andorra la Vella.