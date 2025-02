Detingut per circular contra direcció i amb una taxa d'alcoholèmia d'1,56 al Pas

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Els agents de circulació del Pas de la Casa van controlar un home de 46 anys que circulava amb els llums apagats i contra direcció per un carrer de la vila, aquest cap de setmana. Quan se li va dur a terme la prova d'alcoholèmia, el resultat va ser d'una taxa positiva d'1,56.

La matinada de diumenge, els agents van observar com un conductor cometia una infracció de circulació a Andorra la Vella i el van aturar. L'home de 21 anys va marcar una taxa d'1,27. La mateixa matinada, els agents de circulació d'Escaldes van requerir a la policia perquè hi havia un turisme aturat a la via publica davant de la porta d'un aparcament privat. Quan els agents van anar a parlar amb el conductor, un home de 27 anys, es va negar, inicialment, a fer la prova d'alcoholèmia, però finalment se li va poder fer i va donar una taxa d'1,27.

A Sant Julià, agents uniformats van observar, la tarda del diumenge, un vehicle que conduïa amb excés de velocitat, per aquest motiu se'l va controlar. Quan se li va fer la prova d'alcoholèmia al conductor, un home de 47 anys, va donar una taxa d'1,10.