Controlades quatre persones per possessió de cocaïna i èxtasi

La policia ha controlat quatre persones, des de divendres, per possessió de cocaïna i èxtasi. El primer, la tarda de divendres, va ser un turista de 27 anys que accedia al país per la frontera del riu Runer amb 0,7 grams de cocaïna. La mateixa tarda, a la rotonda de l'Aldosa de Canillo, en un control rutinari de carretera, els agents van arrestar dos turistes de 23 i 34 anys. El primer d'ells portava un esprai de defensa que correspon a una arma de la 10a categoria, el que significa que està prohibit el seu port, per aquest motiu se'l va detenir per un presumpte delicte contra la seguretat col·lectiva, mentre que al seu company se'l deté per trobar-se en possessió d'1,5 grams de cocaïna.

La matinada del dissabte, a l'interior d'un turisme estacionat en un aparcament comunal de Soldeu, els agents van arrestar un home resident de 32 anys amb 0,8 grams d'èxtasi, i al migdia del mateix dissabte, a la frontera del riu Runer, la policia va detenir un turista de 36 anys que accedia al Principat amb 1 gram de cocaïna.